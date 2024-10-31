Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi

NEVÜ'de 1-3 Kasım'da da "Süper Lig 1. Etap Masa Tenisi Kadınlar ve Erkekler Müsabakaları", 19 kadın ve 18 erkek takımının katılımıyla düzenlenecek.

Erkeklerde Fenerbahçe şampiyon, Çiltar Adana ise ikinci oldu.

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