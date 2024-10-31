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        Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:12
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        Masa Tenisi Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi
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        Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Kupa Finali, Nevşehir'de gerçekleştirildi.

        Müsabakalar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde NEVÜ Spor Merkezi'nde yapıldı.

        Erkeklerde Fenerbahçe şampiyon, Çiltar Adana ise ikinci oldu.

        Kadınlarda KAP-OFF Nevşehir şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

        Takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

        NEVÜ'de 1-3 Kasım'da da "Süper Lig 1. Etap Masa Tenisi Kadınlar ve Erkekler Müsabakaları", 19 kadın ve 18 erkek takımının katılımıyla düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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