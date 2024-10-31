Kapadokya'nın peribacalarıyla kaplı vadisi "Güvercinlik" gece de turist çekecek
Kapadokya'da turistlerin doğa yürüyüşlerinde tercih ettiği noktalardan Güvercinlik Vadisi "gece müzeciliği" kapsamında aydınlatıldı.
Kapadokya'da turistlerin doğa yürüyüşlerinde tercih ettiği noktalardan Güvercinlik Vadisi "gece müzeciliği" kapsamında aydınlatıldı.
Nevşehir'in Uçhisar ile Göreme beldeleri arasında yer alan doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Güvercinlik Vadisi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan gece müzeciliği çerçevesinde Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından aydınlatma çalışması yapıldı.
Geceleri de turistlerin güvenle doğa yürüyüşü yapmalarına olanak sunan çalışmada, 4 kilometrelik yürüyüş parkurunda 340 özel açılı LED projektör kullanıldı.
Çevreye zarar vermemesi amacıyla özel ürünler kullanılarak yerleştirilen ışıkların enerjisinin güneş santralinden karşılanması amacıyla alt yapı da oluşturuldu.
Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, gazetecilere, aydınlatma çalışmasının Kapadokya turizminin çeşitlendirilmesi adına değerli olduğunu belirtti.
Bölgede özellikle yaz aylarında gündüz sıcaktan bunalan turistlerin gece ışıklandırılmış vadilere daha fazla rağbet göstereceğine inandığını kaydeden Onur, şöyle konuştu:
"Kapadokya bölgesi üç şekilde gezilir, yer altını, yer üstünü gezersiniz, balonla gökyüzüne çıkarsınız diyorduk. Buna ekleme yapıldı. Artık Kapadokya'yı gece de görmek mümkün. Kapadokya Alan Başkanlığınca yapılan ışıklandırması görsel şölen sunmaktadır. Bölgemizdeki konaklama gün sayısını çoğaltmak bunun için de alternatifler sunabilmek gerek. Bu faaliyet gece yürüyüşleri ile hem farklı bir destinasyon oluşturmuş olacak hem de turist çekecektir."
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