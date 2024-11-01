Milli Eğitim Bakanı Tekin Nevşehir'de konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'deki 65 binin üzerindeki okulun tamamına yakınının internet altyapısına kavuşturulduğunu belirterek, "Bu okullarımızın büyük çoğunluğunda internet erişim hizmeti veriyoruz." dedi.

Tekin, çeşitli programlara katılmak için geldiği Nevşehir'de Valiliği ziyaret ederek Vali Ali Fidan ile görüştü.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tekin, burada İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan eğitim öğretim devrimi sürecinden önce 2002-2003 eğitim öğretim yılında Nevşehir'deki derslik sayısının 2 bin 300 civarında olduğunu, şu anda ise 3 bin 500'e yaklaştığını söyledi.

Yüzde 50'ye yakın derslik sayısında artış olduğunu belirten Tekin, "Bu rakam da derslik başına düşen öğrenci sayısı rakamlarına yansımış durumda. Şu an Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de uluslararası ortalamaları yakalamış durumdayız. Bu vesileyle süreci bu noktaya getirmemize yardımcı olan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere iller özelinde de ildeki valilerimiz, milletvekillerimiz, sürece katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, Nevşehir'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 bin 800 öğretmen varken, şu an 5 bine ulaştıklarını aktararak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da uluslararası göstergelerin birçoğunda ortalamanın üstünde olduklarına işaret etti.