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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı ile Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:55
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı ile Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti.

        Tekin, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve partililerce karşılandı.

        Aygün, il ve ilçe yöneticileriyle sohbet eden Tekin, daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geçti.

        Bakan Tekin’i rektörlük binası girişinde Vali Ali Fidan ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin karşıladı.

        Tekin'i makamında ağırlayan Aktekin, üniversitenin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

        Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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