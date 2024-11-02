Milli Eğitim Bakanı Tekin, Nevşehir'de "2024 Liberal Düşünce Kongresi"ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'i Ürgüp ilçesinde düzenlenen "2024 Liberal Düşünce Kongresi"ne katıldı.

Etkinlik, Liberal Düşünce Topluluğunca ilçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlendi.

Programa katılan Bakan Tekin, bakanlığının çalışmalarını anlatarak, milli eğitim istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milli eğitimin, yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen, 18 milyon öğrenci ve 75 bin eğitim kurumuna sahip bir camia olduğunu ifade eden Tekin, son 22 yılda eğitimde gelinen aşamaya ilişkin verileri paylaştı.