Nevşehir'de AFAD gönüllüleri ve STK temsilcileri vadi yürüyüşü yaptı

Yürüyüşün sonunda AFAD İl Müdürlüğünde hazırlanan alanda katılımcılar hem dinlendi hem de yetkililerin acil durum konusunda yaptığı sunumları takip etti.

Katılımcılar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde belirlenen güzergahta doğa yürüyüşü yaptı.

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