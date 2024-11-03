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        Nevşehir'de AFAD gönüllüleri ve STK temsilcileri vadi yürüyüşü yaptı

        Nevşehir'de, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gönüllülerin kaynaşması amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:18
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        Nevşehir'de AFAD gönüllüleri ve STK temsilcileri vadi yürüyüşü yaptı
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        Nevşehir'de, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gönüllülerin kaynaşması amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kentteki arama kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile AFAD gönüllüleri Uçhisar beldesindeki Esentepe mevkisinde toplandı.

        Katılımcılar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde belirlenen güzergahta doğa yürüyüşü yaptı.

        Yürüyüşün sonunda AFAD İl Müdürlüğünde hazırlanan alanda katılımcılar hem dinlendi hem de yetkililerin acil durum konusunda yaptığı sunumları takip etti.

        114 gönüllünün katıldığı etkinlikte, Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

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