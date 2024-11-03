Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları, Nevşehir'de yapıldı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde düzenlenen müsabakalara, 19 kadın ve 18 erkek takımı katıldı.

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