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        Kapadokya'da 10 ayda 675 bin kişi sıcak hava balonuyla havalandı

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da bu yıl 10 aylık süreçte yaklaşık 675 bin turistin sıcak hava balon turlarına katıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:52 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:52
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        Kapadokya'da 10 ayda 675 bin kişi sıcak hava balonuyla havalandı
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        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da bu yıl 10 aylık süreçte yaklaşık 675 bin turistin sıcak hava balon turlarına katıldığını söyledi.

        Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinin en önemli etkinliklerinden birinin de sıcak hava balon turları olduğunu belirtti.

        Yerli ve yabancı turistlerin bu turlara rağbet gösterdiğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl ile bu yılı mukayese ettiğimizde 2023 yılının 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğini görüyoruz. Bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 675 bin kişi balona binmiş durumda. Geçen yılın tamamını kıyasladığımızda bu yılın 10 ayında balona binen kişi sayısının yaklaşık yüzde 10 arttığını görüyoruz. Sıcak hava balon uçuşlarında 700 bin gibi bir hedefimiz vardı. İnşallah sene sonunda rahatlıkla 700 binin üzerinde rakama ulaşacağımızı öngörüyoruz."

        - Nevşehir-İzmir uçak seferleri başladı

        Vali Fidan, geçen yılın 10 ayında Kapadokya Havalimanı'nı 500 bin yolcunun kullandığını, bu yılın 10 aylık sürecinde bu sayının yaklaşık 630 bine çıktığını belirterek, "9 Kasım itibarıyla İzmir'den özel hava yolu şirketi tarafından Nevşehir'e doğrudan uçuş başlatıldı. Şu an İzmir-Nevşehir, Nevşehir-İzmir haftada 2 gün karşılıklı uçuşlar başladı. Bu uçuşlarla rakamların daha da yukarılara çıkacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

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