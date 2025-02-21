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        Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçinin madalya mücadelesi sona erdi

        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:25
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        Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçinin madalya mücadelesi sona erdi
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        Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde, Dünya Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) işbirliğinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

        TMTF Başkanı Kerim Koç, AA muhabirine, masa tenisi alanında uluslararası bir organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek " Yurt dışında bu tür organizasyonlar olduğunda genelde milli takım oyuncuları gidebiliyor ama yurt içinde yapıldığında birçok genç sporcu katılabiliyor. Sporcuların istifadesi açısından önemli. Nevşehir'deki bu etkinlikteki tecrübeden istifade ederek İstanbul ve farklı illerde de düzenlenebilir. Böyle ciddi bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizi gururlandırıyor. Bu müsabakalar hem sporcular gem de spor turizmi açısından faydalı oldu." dedi.

        Müsabakalarda 50 ülkeden 350 sporcu, bireysel ve takım kategorilerinde mücadele etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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