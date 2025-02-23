Kapadokya'da sıcak hava balonları 18 günlük aradan sonra gökyüzünü renklendirdi

Kuvvetli kar yağışı, rüzgar ve sis nedeniyle 5 Şubat'tan beri yapılamayan balon turları, gündoğumu vaktinde yeniden başladı.

Nevşehir'de bir süredir etkili olan mevsimsel hava şartları, sıcak hava balon turlarının gerçekleştirilmesini engelledi.

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