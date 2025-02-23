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        Kapadokya'da sıcak hava balonları 18 günlük aradan sonra gökyüzünü renklendirdi

        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 gündür uçurulamayan sıcak hava balonları yeniden havalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:47
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        Kapadokya'da sıcak hava balonları 18 günlük aradan sonra gökyüzünü renklendirdi
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        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 gündür uçurulamayan sıcak hava balonları yeniden havalandı.

        Nevşehir'de bir süredir etkili olan mevsimsel hava şartları, sıcak hava balon turlarının gerçekleştirilmesini engelledi.

        Kuvvetli kar yağışı, rüzgar ve sis nedeniyle 5 Şubat'tan beri yapılamayan balon turları, gündoğumu vaktinde yeniden başladı.

        Nevşehir'in Göreme beldesindeki vadilerde ekiplerce hazırlanan balonlar, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

        Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan peribacaları üzerinde süzülen balonlar, renkli görüntü oluşturdu.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgede, Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadilerini kapsayan güzergahta ilerleyen balonlar, yaklaşık 45 dakikalık uçuşun ardından Ortahisar yakınlarına indi.

        Balonların peribacalarıyla bütünleşmesinin ortaya çıkardığı manzarayı seyreden turistler, görsel şöleni fotoğrafladı.

        Sıcak hava balonlarının Kapadokya semalarındaki uçuşu, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

        Milyonlarca yıl önce tüf kayaların aşınmasıyla ortaya çıkan doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, sıcak hava balonlarıyla güzel görüntülere sahne oluyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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