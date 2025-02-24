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        Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de emniyet ve jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:36
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        Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de emniyet ve jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı.

        Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personellerince asayiş uygulamaları yapıldı.

        Ekiplerin çalışmalarında, haklarında adli mercilerce yakalama kararı bulunan 47 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı sevk edildikleri nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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