Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de emniyet ve jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personellerince asayiş uygulamaları yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarında, haklarında adli mercilerce yakalama kararı bulunan 47 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı sevk edildikleri nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.