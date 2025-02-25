Nevşehir'de "Şubat Ayı Şehadet Ayı" konferansı düzenlendi
Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği (İYD) tarafından "Şubat Ayı Şehadet Ayı" konulu konferans düzenlendi.
Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği (İYD) tarafından "Şubat Ayı Şehadet Ayı" konulu konferans düzenlendi.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencilerinin ilahi dinletisiyle devam eden programda, İHH'nın çalışmalarının yer aldığı slayt izlendi.
İHH Nevşehir İYD Başkanı Tuncay Sesli, Nevşehir il genelinde ve çeşitli mazlum coğrafyalarda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Gayretle çalışan İHH gönüllülerine teşekkür eden Sesli, insanlığın öncülere ihtiyacı olduğunu, gönüllere dokunabilmek için çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti.
Etkinlikte Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım da "Şubat Ayı Şehadet Ayı" konulu konferans verdi.
Programa, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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