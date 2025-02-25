Nevşehir'de "Şubat Ayı Şehadet Ayı" konferansı düzenlendi

Gayretle çalışan İHH gönüllülerine teşekkür eden Sesli, insanlığın öncülere ihtiyacı olduğunu, gönüllere dokunabilmek için çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti.

İHH Nevşehir İYD Başkanı Tuncay Sesli, Nevşehir il genelinde ve çeşitli mazlum coğrafyalarda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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