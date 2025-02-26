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        Nevşehir'de 2 gündür haber alınamayan kişi dolandırılmak üzereyken bulundu

        Nevşehir'de 2 gündür kayıp olarak aranan kişi, dolandırılmak üzereyken jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:25
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        Nevşehir'de 2 gündür haber alınamayan kişi dolandırılmak üzereyken bulundu
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        Nevşehir'de 2 gündür kayıp olarak aranan kişi, dolandırılmak üzereyken jandarma ekiplerince bulundu.

        Çat beldesinde yaşayan A.N'den 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerin yaptığı arama ve incelemede, A.N'nin kaybolmadığı ve dolandırıcılar tarafından yakınlarıyla iletişim kurmasının engellendiği belirlendi.

        Mesajlaşma uygulaması üzerinden dolandırıcıların sahte yakalama emri gönderdiği A.N'nin bankamatik üzerinden dolandırıcılara para göndereceği bilgisine ulaşan jandarma, para transferi gerçekleşmeden bu kişiye ulaştı.

        Ekipler, A.N'yi bir miktar altın ve 160 bin lirasını dolandırıcılara vermeden engelledi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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