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        Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

        Nevşehir merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:34
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        Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kargo yoluyla Nevşehir'e uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul ve Bolu'da 23 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, narkotik köpeklerin desteğiyle yapılan aramalarda şüphelilerin adres ve araçlarında 1 kilo 200 gram kokain, 400 gram sentetik uyuşturucu ve 93 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda, kargo şirketine uyuşturucuyu teslim eden Ş.K. ve Y.Ç. ile diğer 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Nevşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, 3 ay teknik ve fiziki takip yapan polisin, şüphelilerin Denizli, Çorum, Erzincan, Antalya ve Balıkesir illerine de aynı yöntemle uyuşturucu sevk ettiğini, parayı da kripto varlıklar üzerinden tahsil ettiğini belirlediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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