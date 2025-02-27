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        Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğünden sağlıklı oruç tavsiyesi

        Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, ramazan ayında oruç tutacak bireylerin sağlıklı beslenme konusunda bilinçli davranmasını sağlamak amacıyla tavsiyelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:42
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        Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğünden sağlıklı oruç tavsiyesi
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        Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü, ramazan ayında oruç tutacak bireylerin sağlıklı beslenme konusunda bilinçli davranmasını sağlamak amacıyla tavsiyelerde bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayında doğru beslenme alışkanlıklarının oruç sürecinde vücut sağlığını korumaya yardımcı olabileceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Nevşehir TOKİ Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Enes Daloğlu, sahur öğününün gün boyu enerji seviyesini korumak için mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

        Sahurda protein açısından zengin olan yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinlerin tercih edilmesi gerektiğini, tam tahıllı ekmek ve lifli gıdalar tüketmenin tokluk süresini uzatacağını kaydeden Daloğlu, "Bol su içmek gün içinde susuzluk hissini azaltarak vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olur. İftara, çorba gibi hafif ve sıvı gıdalarla başlanmalı ve en az 15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçilmeli. Bu süreç mideyi rahatlatır ve sindirim sistemine ani yük binmesini engeller." ifadelerini kullandı.

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