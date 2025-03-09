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        Nevşehir'de bir kişi camide ölü bulundu

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde bir kişi camide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:46
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        Nevşehir'de bir kişi camide ölü bulundu
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde bir kişi camide ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, beldedeki Merkez Camisi'ne ikindi vaktinde gelen din görevlisi, belde sakinlerinden 54 yaşındaki İhsan Yavuz'un yerde hareketsiz yattığını gördü.

        Haber verilmesinin ardından camiye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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