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        Nevşehir'de bazı berberler kişiye özel kullanım malzemeleri ile hizmet sunuyor

        Nevşehir'de bazı berberler, uzun yıllardır kendilerini tercih eden müşterilerine, kişiye özel kullanım malzemeleri ile hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:03 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:08
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        Nevşehir'de bazı berberler kişiye özel kullanım malzemeleri ile hizmet sunuyor
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        Nevşehir'de bazı berberler, uzun yıllardır kendilerini tercih eden müşterilerine, kişiye özel kullanım malzemeleri ile hizmet veriyor.

        Kentteki berberler, genelde randevu sistemi ile çalışıyor. Müşteri memnuniyetinin birincil öncelik olduğu meslekte kimi berberler de daimi müşterilerine kişiye özel ustura, havlu, şampuan ve steril cihazlarla hizmet sunuyor.

        Berber Ali Yıldızlar (64), AA muhabirine, çocukluğundan beri severek yaptığı meslekte yarım asra yakındır müdavimi haline gelen müşterileri olduğunu söyledi.

        Zamanla birçok müşterisi ile aile bireyi gibi yakınlık kurduğunu ifade eden Yıldızlar, şunları kaydetti:

        "11 yaşında babamın yönlendirmesi ile gittiğim berber dükkanını süpürerek mesleğe başladım. Babam, 'eti senin, kemiği benim' diyerek bizi bu sanata yönlendirdi. 53 senedir çalışıyorum. Her müşteriye özel ustura, jilet kullanıyorum. Dezenfekte aletine, akşamları eve gitmeden önce tüm malzemeleri koyuyorum. Kişiye özel malzemelerin kullanılması hem sağlık hem de müşteri memnuniyeti açısından önemli bir fark oluşturuyor. Pandemiden sonra hijyene daha da bir önem verdik. Yıllardır tıraşını yaptığım insanlarla artık birer aile ve dost olduk diyebilirim."

        - Her müşterinin isminin not edildiği usturalar kullanıyor

        24 yıldır berberlik yapan Yılmaz Köksal (37) ise iş yerinde her müşterinin isminin not edildiği usturalar kullandığını söyledi.

        Havluların kişiye özel olduğunu vurgulayan Köksal, "Sterilizasyon cihazımızı her saat çalıştırıyoruz. Hijyene önem verip müşterilerimizin sağlığını düşünüyoruz." dedi.

        11 yıl önce taşındığı kentte 9 yıldır aynı berber salonunda tıraş olan Ömer Faruk Aklıbaşında (45) ise erkeklerin berberini kolay kolay değiştirmediğini söyledi.

        Berberinin kişiye özel ustura, havlu, şampuan hizmeti sunduğunu kaydeden Aklıbaşında, "Evimizde nasıl kullanıyorsak, berberimiz onları burada bizim için sağlıyor. Gün geliyor iftarı burada yapıyoruz." dedi.

        Ahmet Serhat Erdoğan (38) da üniversite eğitim için 2007'de Nevşehir'e geldiğini anlattı.

        2008 yılında berberiyle tanıştığını dile getiren Erdoğan, "O tanışma halen devam ediyor. Berber-müşteri ilişkisinin ötesinde bir aile ortamı oldu. Geçen sene berberimin düğününde sağdıç oldum. Berberimi ancak ölürsem değiştiririm. Benim için evim ne ise burası da öyle." diye konuştu.

        Osman Kürkçü (20) de hayatı boyunca hep aynı berberin saçını kestiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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