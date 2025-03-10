Nevşehir'de hekimler, 14 Mart Tıp Bayramı iftarında buluştu

Nevşehir'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında kentteki hekimler bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda, mesleki dayanışma adına doktorlar iftar sofrasında buluştu.

İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, programdaki konuşmasında, hekimliğin yalnızca bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve adanmışlık olduğunu belirtti.

Tartar, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden insan hayatına dokunduğunu, toplum sağlığını önceleyen sağlık hizmetlerinden, hastanelerdeki tedavi süreçlerine kadar özveriyle görev yaptıklarını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için sağlık çalışanları arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Tartar, şöyle konuştu:

"Sağlık sistemimizin güçlü işlemesinde bu birlikteliğin kilit rol oynadığını düşünüyoruz. Bakanlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen dijital dönüşüm ile aile hekimlerimiz, sağlıklı hayat merkezlerimiz ve hastanelerimiz arasındaki iletişim güçlenmiş, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırmak ve koordinasyonu artırmak adına önemli bir adım atılmıştır. Bu dijital dönüşüm sayesinde aile hekimlerimiz uygun gördükleri hastalara ikinci basamaktan randevu alabilmekte, ikinci basamak sağlık tesislerinden röntgen, mamografi, yeni doğan kalça USG, INR gibi tetkikleri doğrudan isteyebilmekte ve ilgili uzman hekimlerle sistem üzerinden haberleşebilmektedir."

Tartar, bu tür etkinliklerin hekimlerin dayanışmasını artırdığını dile getirerek, tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.