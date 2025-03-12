Nevşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Etkinliğe Vali Ali Fidan, il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Nevşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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