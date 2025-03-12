Nevşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Nevşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Nevşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu sinevizyon gösterisinin izlendiği programda, öğrenciler şiir okudu.
Programın ardından düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinliğe Vali Ali Fidan, il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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