Ürgüp'te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediye saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediye saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Evka Mahallesi'nde başıboş dolaşan sahipsiz 9 köpek, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı.
Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.
Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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