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        Ürgüp'te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediye saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:29
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        Ürgüp'te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sahipsiz köpeklerin kediye saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Evka Mahallesi'nde başıboş dolaşan sahipsiz 9 köpek, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı.

        Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.

        Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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