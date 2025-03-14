Nevşehir'de büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Nevşehir'de mandıradan büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Nevşehir'de mandıradan büyükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde mandırası bulunan A.G, yaptığı kontrolde 10 büyükbaş hayvanının çalındığını fark etti.
Üreticinin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla hırsızlığı gerçekleştirenlerin Ü.V, T.S, İ.E.A. ve H.A. olduğu belirlendi.
Dron destekli arama faaliyetinde büyükbaş hayvanlar, mandıradan yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu, Ü.V. ve T.S. hayvanların yakınında gözaltına alındı.
Yakalanan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Olay yerinden kaçan İ.E.A. ve H.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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