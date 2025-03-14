Nevşehir'de büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Olay yerinden kaçan İ.E.A. ve H.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla hırsızlığı gerçekleştirenlerin Ü.V, T.S, İ.E.A. ve H.A. olduğu belirlendi.

Üreticinin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde mandırası bulunan A.G, yaptığı kontrolde 10 büyükbaş hayvanının çalındığını fark etti.

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