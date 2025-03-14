Nevşehir'de trafik kurallarını ihlal eden ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Ekipler, 2 sürücüye de "ehliyetsiz araç kullanmak", "kask kullanmamak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak", "dikiz aynası bulundurmamak", "tescilli aracı plakasız kullanmak" suçlarından 81 bin 42 lira ceza kesti.

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