Nevşehir'de trafik kurallarını ihlal eden ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
Nevşehir'de akrobatik hareketler sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsüne 81 bin 42 lira idari ceza uygulandı.
Nevşehir'de akrobatik hareketler sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsüne 81 bin 42 lira idari ceza uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 50 AEL 701 plakalı motosikletin sürücüsü E.A. ile 50 AES 229 plakalı motosikletin sürücüsü E.A'nın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Araçların plaka bilgilerinden tespit edilen sürücüler yakalandı. Ehliyetsiz oldukları belirlenen sürücülerin motosikletleri yediemin otoparkına çekildi.
Ekipler, 2 sürücüye de "ehliyetsiz araç kullanmak", "kask kullanmamak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak", "dikiz aynası bulundurmamak", "tescilli aracı plakasız kullanmak" suçlarından 81 bin 42 lira ceza kesti.
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