Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 02:48 Güncelleme: 15.03.2025 - 02:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Edinilen bilgiye göre, M.E.A'nın yönetimindeki 06 ENE 802 plakalı otomobil ile Yüksel Deniz E'nin (15) idaresindeki 50 AE 792 plakalı motosiklet Karaseki Mahallesi Karaseki kavşağında çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        2025'in ilk dolunayı
        2025'in ilk dolunayı
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Yüzüstü uzanıp motosiklet kullanan 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası
        Yüzüstü uzanıp motosiklet kullanan 2 sürücüye 81 bin 40 TL para cezası
        Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de trafik kurallarını ihlal eden ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsün...
        Nevşehir'de trafik kurallarını ihlal eden ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsün...
        Nevşehir'de büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yaka...
        Nevşehir'de büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yaka...
        Avanoslu Ayşe usta "akıtma tekniği" ile özgün seramik eserler üretiyor
        Avanoslu Ayşe usta "akıtma tekniği" ile özgün seramik eserler üretiyor
        Ürgüp'te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında
        Ürgüp'te sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasında