Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Edinilen bilgiye göre, M.E.A'nın yönetimindeki 06 ENE 802 plakalı otomobil ile Yüksel Deniz E'nin (15) idaresindeki 50 AE 792 plakalı motosiklet Karaseki Mahallesi Karaseki kavşağında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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