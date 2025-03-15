Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, M.E.A'nın yönetimindeki 06 ENE 802 plakalı otomobil ile Yüksel Deniz E'nin (15) idaresindeki 50 AE 792 plakalı motosiklet Karaseki Mahallesi Karaseki kavşağında çarpıştı.

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