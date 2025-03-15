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        Nevşehir'de çocuğuna derslerinde yardımcı olamayan anne 46'sında okuma yazma öğrendi

        Nevşehir'de okuma yazma bilmediği için çocuğuna derslerinde yardımcı olamayan 46 yaşındaki Fatma Gürler, 45 günlük eğitimle hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:08
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        Nevşehir'de çocuğuna derslerinde yardımcı olamayan anne 46'sında okuma yazma öğrendi
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        Nevşehir'de okuma yazma bilmediği için çocuğuna derslerinde yardımcı olamayan 46 yaşındaki Fatma Gürler, 45 günlük eğitimle hayalini gerçekleştirdi.

        İki çocuk annesi Gürler, AA muhabirine, çeşitli nedenlerle okula gidemediğini, çocuğunun sorduğu matematik sorusunu bilemeyince de okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

        Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammed Can Biçici Halk Eğitim Merkezi'nde 3 ay süreli, iki kademeli okuma yazma kursuna devam ettiğini anlatan Gürler, yaklaşık 45 günde okuma yazmayı öğrendiğini belirtti.

        Bu durumun zorluğunu her yerde yaşadığını dile getiren Gürler, şunları kaydetti:

        "Oğlum matematik sorusu sorunca bilemedim. Hesap makinesi kullanmaya çalıştım, yine yapamadım. Oğlum, 'Anne ne oldu?' diye sorunca beynim durdu. Okuma yazmayı öğrenmeye o an karar verdim. Bir adresi dahi zor yazıyordum. Kendi evimin adresini yazmayı öğrenince artık rahatlamaya başladım.

        Her şey birbirine o kadar bağlı ki eksikleri tamamlayınca konuşmamız bile düzeliyor. Çocukken okula gidip polis olmayı çok istiyordum. ‎Geçen gün polisleri gördüm. Kendi kendime, 'Okusaydım ben de polis olabilirdim.' dedim. Özgür olurdum, kimseye bağımlı olmazdım. Her yönden kendime ait benliğim olurdu ama okumak bugüne nasipmiş."

        Gürler, eğitim için yaş sınırı olmadığını vurgulayarak, şu an ilkokul düzeyinde olduğunu ifade etti.

        Eğitimine devam ettiğini kaydeden Gürler, "Ortaokul, sonra lise, ardından da üniversite okumak istiyorum. İnşallah şimdiki öğretmenim gibi öğretmenlere denk gelirim. Tabii artık bir polis olamam ama faydalı insan olmayı başarırım inşallah. Okuma yazma bilmeyenler bugünden itibaren gelsinler. Kimseden utanıp çekinmesinler. Kimseye hesap vermek zorunda değiller." diye konuştu.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Palancı ise Gürler'in okuma yazma öğrenme sürecinin başarıyla sürdüğünü söyledi.

        Palancı, "Belirli bir yaşa kadar gelmiş, okuma yazma öğrenememiş. Okuma yazma öğrenmesiyle birlikte hayal ettiği romanları okuması ve bir yerlere not yazabilmesi onun için bambaşka bir değişiklik." dedi.

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