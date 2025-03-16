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        Nevşehir'de "tefeci" operasyonu kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:51
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        Nevşehir'de "tefeci" operasyonu kapsamında 3 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Kalaba beldesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şüpheliler H.A, E.A, T.G, N.U. ve E.A. gözaltına alındı.

        Aramalarda, 1 milyon 790 bin lira değerinde 5 senet, 61 boş senet, 2 borç defteri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, T.G. ve N.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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