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        Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:21
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        Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.Y. yönetimindeki 06 ZGB 87 otomobil, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağı'nda A.Ç'nin kullandığı 50 BE 793 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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