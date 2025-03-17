Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.Y. yönetimindeki 06 ZGB 87 otomobil, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağı'nda A.Ç'nin kullandığı 50 BE 793 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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