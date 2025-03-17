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        Nevşehir'de kuvvetli rüzgarın düşürdüğü çatının altında kalan 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de bağ evinde kuvvetli rüzgar nedeniyle düşen çatının altında kalan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:51
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        Nevşehir'de kuvvetli rüzgarın düşürdüğü çatının altında kalan 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de bağ evinde kuvvetli rüzgar nedeniyle düşen çatının altında kalan 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Nar beldesi Aşağı Mahalle Öz mevkisinde bulunan bağ evinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle sac metalden oluşan çatı, yerinden sökülerek savruldu.

        Bu sırada bahçede çalışan 2 kişi, parçaların çarpması sonucu yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreyi bulan rüzgarın gece saatlerine kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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