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        Ramazan Bayramı ve ara tatil için Kapadokya'da tam doluluğa yaklaşıldı

        BEHÇET ALKAN - Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesiyle Kapadokya'daki bazı tesislerde ay sonundaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:09
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        Ramazan Bayramı ve ara tatil için Kapadokya'da tam doluluğa yaklaşıldı
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        BEHÇET ALKAN - Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesiyle Kapadokya'daki bazı tesislerde ay sonundaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

        Bu yıl, okullardaki ikinci dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin aynı döneme denk gelmesiyle Kapadokya'da yerli turist hareketliliği yaşanacak.

        Günler öncesinden başlayan rezervasyon talepleriyle bölgedeki konaklama tesislerinde tam doluluğa yaklaşıldı.

        Bayram ve ara tatil sürecindeki talepler, turizmcilerde yeni turizm sezonunun dolu dolu geçeceği yönünde heyecan oluşturuyor.

        Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, bayram ve ara tatilin aynı döneme denk gelmesinin Kapadokya'yı ziyaret edecek yerli turist sayılarına olumlu yansıyacağını belirtti.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgenin aileler için en uygun tatil merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Durmaz, "Yoğun rezervasyon alıyoruz. Şu andaki yoğunluğa bakılırsa bayram tatilinde yüzde 100 doluluğu yakalayacağız. Kapadokya'da turizm 12 ay boyunca sürüyor." dedi.

        - Bazı tesislerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı

        Bölgedeki bir otelin müdürü Özkan Öz de bölgeyi tercih edenlerin güzel anılarla dolu bir tatil yaşamaları için hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.

        Baharın yoğun bir tatil dönemiyle geldiğini ifade eden Öz, "Bayram tatili ve ara tatilin birleşmesi nedeniyle tesisimizdeki tüm odalar doldu. Hala yoğun şekilde talep geliyor. Yeni sezondan çok umutluyuz." diye konuştu.

        Bölgede turistlere konaklama ve tur hizmeti sunan turizmci Muzaffer Büyükbaş da bayram ve ara tatilde bölgede olmak isteyenlerin rezervasyon konusunda acele etmesi gerektiğini vurguladı.

        Bölgedeki birçok tesiste boş yer kalmadığını ifade eden Büyükbaş, şöyle konuştu:

        "Ramazan Bayramı yaklaşırken kendi işletmemizde yüzde 100 doluluğa ulaştık. Gelen talepleri diğer turizmci arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Kapadokya'da Ramazan Bayramı'nda tam doluluğa ulaşılacaktır. Öte yandan ara tatilin ardından nisan ayıyla Kapadokya'da çok yoğun bir turizm sezonu bekliyoruz. Kapadokya'ya gelen misafirler çok özel otellerde konaklamak istiyorlar. Bizlerin yönlendirmeleri ve önerileriyle birbirinden farklı aktivitelere katılıyorlar. Sıcak hava balonlarının dünyada en çok yakıştığı yer Kapadokya'dır. Uçmasak da fotoğraflamak için güzel bir manzara oluşuyor. Burası atlı turlar, yürüyüş turları, safari gibi değişik aktivitelere uygun bir yer. Her gün kültür turları organize edilerek Kapadokya'nın tarihi ile ilgili profesyonel rehberler eşliğinde konuklarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz."

        Muzaffer Büyükbaş, bölgede her bütçeye uygun konaklama ve aktivite çeşitliliği bulunduğunu da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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