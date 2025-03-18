Kayseri ve çevre illerde "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi

Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anma programları kapsamında "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" yapıldı.

Kayseri'de Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailelere ömür boyu gururla, şanla, şerefle taşımaları için Devlet Övünç Madalyası tevcih ettiğini belirtti.

Çiçek, konuşmasının ardından madalyaları sahiplerine takdim etti.

Törene, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, bundan 110 yıl önce Çanakkale'de bütün emperyalist güçlerin, batılın temsilcilerinin İslam'ın son kalesi olan Anadolu toprağını almak için saldırdıklarını söyledi.

O gün Çanakkale'nin, Osmanlı'nın, Türkiye'nin ve ümmet coğrafyasının geçilemediğini vurgulayan Makas, "Sonrasında bu hayasızca akın durdu mu hiçbir zaman durmadı ve durmayacak. Her zaman hedefte olan İslam'ın son kalesi Anadolu toprağı, şehitlerimiz ve gazilerimiz olacak." diye konuştu.

Makas, konuşmasının ardından terörle mücadelede şehit düşen Muhabere Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'in yakınları ile gaziler Bayram Özel, Halil Yıldırım, Yasin Erciyas, Ramazan Çaldıran, Ahmet Karakartal ve İbrahim Başar'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratını takdim etti.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir Valiliği Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Vali Ali Fidan tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Zeki Didinmez'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Vali Fidan, törende, madalya ve beratı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına tevcih ettiklerini, tüm şehit ve gazileri minnetle andıklarını belirtti. Gazi Didinmez ise Vali Fidan'a teşekkür ederek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde madalya almanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - Yozgat Yozgat'ta Valilikte düzenlenen törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına şehitler Jandarma Teğmen Baki Koçak ve Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'ın aileleri ile gaziler Emrah Kayış, Ömer Faruk Özdemir, Bayram Erden'e madalya ve beratlarını takdim etti. Vali Özkan, törende "Bu mücadele içerisinde yitirdiğimiz, şehadete erişen yiğitlerimiz var. Gazilik şerefine ulaşan vatan evlatlarımız oluyor. Allah şehitlerimizin ruhunu şad eylesin, gazilerimize sağlıklı uzun ömür versin." dedi. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz ve şehit aileleri katıldı. - Sivas Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, malul gaziler Veyis Başel ve Azmi Şahin ile şehit piyade uzman çavuşlar Özkan Lale ve Ömer Yıldırım'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti. Şimşek, tevdi ettiği madalya ve beratların, vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanların hatırasına ve fedakarlıklarına duyulan minnettarlığın bir nişanesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak, güven içinde yaşıyorsak sizlerin sayesindedir. Millet olarak sizlere olan borcumuzu hiçbir şeyle ödememiz mümkün değildir. Verdiğimiz madalya, devlet ve millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir. Hayat boyu saklayacağınız, torunlarınıza bırakacağınız bir değerdir."