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        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:53 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:06
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        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yollarda yer yer buzlanma oluştu.

        Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda 1 minibüs ile 5 otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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