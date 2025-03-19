Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Nevşehir'de 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yollarda yer yer buzlanma oluştu.
Sümer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda 1 minibüs ile 5 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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