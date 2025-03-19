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        NEVÜ öğrencilerince tasarlanan konteyner örnekleri sergilendi

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, tasarladıkları konteyner projeleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:34
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        NEVÜ öğrencilerince tasarlanan konteyner örnekleri sergilendi
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        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, tasarladıkları konteyner projeleri sergiledi.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanındaki etkinlikte, İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin tasarladıkları çeşitli sektörlerde ve farklı işlevlerde kullanılabilecek konteyner örnekleri yer aldı.

        Tasarımları inceleyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, sergide projeleri yer alan öğrencileri teknik becerileri ve estetik bakış açılarından dolayı tebrik ederek, "Bu eserler, teorik bilgiyi pratik çözümlere dönüştürme becerilerinin yanı sıra gençlerimizin sanatsal ve tasarımsal vizyonunu da ortaya koyuyor. Konteynerlerin sürdürülebilir mimariyle nasıl özgün mekanlara dönüşebileceğini kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin konteyner mimarisini yeniden ele alarak, konteynerlerin geçici yapılar olmadığını, sürdürülebilir ve estetik mekanlara dönüşebileceği konusunda farkındalık oluşturması amaçlanan sergi 15 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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