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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:03 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:03
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Hacıbektaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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