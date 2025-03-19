Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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