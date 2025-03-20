Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu

Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Hasan B'nin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile, nakil bekleyen hastalar için organların bağışlanmasına karar verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan B'nin (38) beyin ölümü gerçekleşti.

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