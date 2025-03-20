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        Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu

        Nevşehir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin böbrekleri, 2 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:01
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        Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri 2 hastaya umut oldu
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        Nevşehir'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kişinin böbrekleri, 2 hastaya nakledilecek.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hasan B'nin (38) beyin ölümü gerçekleşti.

        Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Hasan B'nin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile, nakil bekleyen hastalar için organların bağışlanmasına karar verdi.

        Ankara'dan gelen transplantasyon ekibi, operasyonla hastanın böbreklerini aldı.

        Böbrekler, nakil aracıyla Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine sevk edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Hasan Tartar, organ bağışıyla iki hastaya yeniden yaşam umudu veren aileye başsağlığı diledi.

        Organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayan Tartar, bağış konusunda duyarlılığın artırılması gerektiğine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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