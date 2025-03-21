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        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 15 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:42
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        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 15 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ile M.A.Ç. yakalandı.

        Zanlıların adreslerindeki aramalarda, Osmanlı dönemine ait etnografik tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen elbise, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, havalı tüfek, 14 tabanca şarjörü, 2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek, el dedektörü ile kesici aletler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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