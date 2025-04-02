Nevşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin çocuk odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

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