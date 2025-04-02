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        Nevşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:30
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        Nevşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Nevşehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki dairenin çocuk odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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