Polis Haftası'nda çocuklardan görev başındaki anne babalarına ziyaret

Nevşehir'de anne veya babaları emniyet mensubu olan çocuklar, ebeveynlerini görev yerlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu yöneticileri, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Okullarında ebeveyni emniyet mensubu olan öğrenciler ve öğretmenleri, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimleri ve uygulama noktalarını ziyaret etti.

Çocuklar, ziyarette anne ve babalarının gününü kutlayarak çiçek hediye etti.

Öğrenci ve öğretmenler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından makamda ağırlandı.