Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Polis Haftası'nda çocuklardan görev başındaki anne babalarına ziyaret

        Nevşehir'de anne veya babaları emniyet mensubu olan çocuklar, ebeveynlerini görev yerlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis Haftası'nda çocuklardan görev başındaki anne babalarına ziyaret
        ABONE OL

        Nevşehir'de anne veya babaları emniyet mensubu olan çocuklar, ebeveynlerini görev yerlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

        Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu yöneticileri, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Okullarında ebeveyni emniyet mensubu olan öğrenciler ve öğretmenleri, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimleri ve uygulama noktalarını ziyaret etti.

        Çocuklar, ziyarette anne ve babalarının gününü kutlayarak çiçek hediye etti.

        Öğrenci ve öğretmenler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından makamda ağırlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu

        Benzer Haberler

        Kapadokya baharda karla güzelleşti
        Kapadokya baharda karla güzelleşti
        Bayram tatilinde Kapadokya'yı 200 bin kişi ziyaret etti
        Bayram tatilinde Kapadokya'yı 200 bin kişi ziyaret etti
        Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde 197 bin 89 ziyaretçi ağırladı
        Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde 197 bin 89 ziyaretçi ağırladı
        Nevşehir'de 60 bin 239 öğrenci, ara tatilin ardından dersbaşı yaptı
        Nevşehir'de 60 bin 239 öğrenci, ara tatilin ardından dersbaşı yaptı
        Nevşehir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatın...
        Nevşehir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatın...
        Nevşehir'de Türk Devletleri Anıtı açılışı yapıldı
        Nevşehir'de Türk Devletleri Anıtı açılışı yapıldı