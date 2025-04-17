Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılar azaldı

Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin, 2019 yılından bu yana kentte asılsız ihbar oranlarının yüzde 82'den yüzde 26,79'a gerilediğini bildirdi.

Biçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asılsız ihbarlarının düşüş eğilimde olduğunu, 112 Acil Çağrı Hattı için her saniyenin kıymetli olduğunu söyledi.

2019 yılı öncesinde her bir kurumun kendi acil çağrı numaraları bulunduğunu ancak daha sonra bunların tek numarada birleştirildiğini hatırlatan Biçkin, ekiplerin olay yerine gidiş ve geliş saatlerinin dahi kayıt altına alındığını dile getirdi.

İhtiyaç halinde ilgili kurumların eşzamanlı olay bölgesine sevk edildiğini anlatan Biçkin, şunları kaydetti:

"Nevşehir'de 2024 yılında 323 bin 912 acil çağrı ihbarı yapıldı. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise 68 bin 784 çağrı karşılandı. 2024 yılı boyunca gelen çağrıların yaklaşık yüzde 38,47'si asıllı vaka çağrısı, yüzde 27,71'inin ise asılsız veya gereksiz çağrılardan oluştuğunu gözlemledik. 2025'in ilk çeyreğindeki asılsız çağrı oranları ise yüzde 26,79'a gerilemiştir. Asılsız çağrı oranlarımız bir düşüşe girmiş ama istenilen düzeyde değil. Biz inşallah bunları daha düşük seviyelere çekmeyi amaçlıyoruz."