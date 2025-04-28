Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adem Şimşek'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, engebeli tarlada toprağı işlediği esnada devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince traktörün altından ağır yaralı çıkarılan Şimşek, sağlık ekiplerince Acıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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