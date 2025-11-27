Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci kabri başında anıldı

        Bursa'da 2021'de düzenlenen Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüsü, Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci için kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci kabri başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da 2021'de düzenlenen Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüsü, Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci için kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Genç İHH Nevşehir Teşkilatı tarafından Taşlıbel Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kesekci'nin ailesi ve İHH gönüllülerinin katıldığı programın ardından İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli ile beraberindekiler, Kesekci'nin evini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Damadını gözünden vurdu Eşi çağırdı, kayınbabası tüfekle karşıladı
        Damadını gözünden vurdu Eşi çağırdı, kayınbabası tüfekle karşıladı
        TROY Logolu temassız kartlarla yapılan ilk ulaşım ödemesi ücretsiz
        TROY Logolu temassız kartlarla yapılan ilk ulaşım ödemesi ücretsiz
        Kayseri Turizm Master Planını Kapadokya Üniversitesi hazırladı
        Kayseri Turizm Master Planını Kapadokya Üniversitesi hazırladı
        Nevşehir'de "adım adım sağlığa birlikte yürüyelim" etkinliği
        Nevşehir'de "adım adım sağlığa birlikte yürüyelim" etkinliği
        Nevşehir'de devlet konuk evlerinde kalan kadınlar sergi açtı
        Nevşehir'de devlet konuk evlerinde kalan kadınlar sergi açtı
        Nevşehir'de bir kadın, kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı
        Nevşehir'de bir kadın, kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı