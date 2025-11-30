Nevşehir'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi parka verildi

Nevşehir Skate Park'a, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde çocuk ve gençlerin sağlıklı spor yapabilmesi için oluşturulan alana Ahmet Minguzzi Skate Park ismi verildi.

Parkın açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı konuşmada, parkın bütün çocukların özgürce, neşe ve güvenle yaşayabilmesi için bir sembol olacağını ifade etti.

Her yaştan vatandaş için yeni parklar ve sosyal yaşam alanları oluşturduklarını belirten Arı, "Ahmet Minguzzi Skate Parkı, gençlerimizin trafikten uzak, güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan oldu. Hem Ahmet kardeşimizin hatırasını yaşatıyoruz hem de gençlerimize yeni bir sosyal alan kazandırıyoruz." dedi.

Programda, katılımcılara ikramda bulunulurken çocuklara kaykay hediye edildi.