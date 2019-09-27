Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Türkiye’de 160 bin hafızımız var, artması gerekir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Türkiye’de 160 bin hafızımız var, artması gerekir”

İHA

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "İcazet" programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'de 160 bin hafızın bulunduğunu ve bu sayının artması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Türkiye’de 160 bin hafızımız var, artması gerekir”

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “İcazet” programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’de 160 bin hafızın bulunduğunu ve bu sayının artması gerektiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şeyhül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrencinin icazet belgelerinin verilmesi törenine katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de şu anda 160 bin hafızın bulunduğunu ve bu sayının daha da artması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, “Yeryüzünde bir insana nasip olacak en büyük unvan nedir diye sorsalar Kuran’dan öğrendiğimize göre peygamberliktir deriz. Peygamberin varisleri içerisinde de en büyük unvana sahip olanlarsa hafızlardır. Değerli kardeşlerim hafızlarımıza vereceğimiz icazet belgelerinin sağ tarafından biraz önce okuduğum ayeti kelime yer alıyor. Hat sanatı ile önemli bir hattatımıza yazdırdık. Çünkü onların icazet belgelerinin çok değerli olması gerekiyor, ömür boyunca en büyük gurur tablosu olarak yanlarında taşıyacaklar. Ülkemizde şuan belgeli hafızlık imtihanına girmiş başarmış 160 bin hafızımız var. İşte bu kardeşlerimiz o sayının içerisindedir. Ama bu yeterli mi, değil. Bu ülkenin insanlarının yüzde biri hafız olsa bu 820 bin hafız eder. Bizim şu anda binde ikiye denk geliyor hafızlarımızın sayısı. Bu yeterli değil. Somali Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, efendim bizim Kuran kursuna ihtiyacımız yok o noktada iyiyiz dedi. İyiyiz dedikleri Kuran kurslarına ağaçların üzerine tente atmışlar bu şekilde eğitim yapıyorlar. 2010 yılında ben ısrar ettim onlara hafızlık yaptırırız. Bizim yüz bin hafızımız var dedi. O da bana dedi ki bizim 1 milyon hafızımız var. 10 milyon nüfusu olan Somali’nin 1 milyon hafızı var” diye konuştu.
Erbaş, daha sonra Şeyhül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrenciye icazet belgesini, beraberinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.

NEVŞEHİR

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonun altında kalan sürücü feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Kamyonun altında kalan sürücü feci şekilde can verdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan NEVÜ Rektörü ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu tür afetlerden ...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir ...
Nevşehir’de çuvallar dolusu esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de çuvallar dolusu esrar ele geçirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm İstanbullulara geçmiş olsun” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Nevşehir’de
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Tüm İstanbullulara ...
Nevşehir’de 440 temizlik görevlisi alımı için 4 bin 98 kişi başvurdu
YEREL HABERLER Nevşehir’de 440 temizlik görevlisi alımı için 4 bin ...
Nevşehir’de fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Nevşehir’de fuhuş operasyonu
Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Erhan, Belediye Başkanı Aktürk’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Erhan, Belediye Başkanı ...
Özel insanlar için çevre gezisi düzenlendi
YEREL HABERLER Özel insanlar için çevre gezisi düzenlendi
Erdoğan'ın BM'deki sözleri, Kapadokya semalarında
YEREL HABERLER Erdoğan'ın BM'deki sözleri, Kapadokya semalarında
Hollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyor
YEREL HABERLER Hollandalı gelin, eski kapılara hayat veriyor
Çömlek ustasının toprak enstrümanlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çömlek ustasının toprak enstrümanlarına yoğun ilgi
40 yıllık eşini uyurken öldürdü
YEREL HABERLER 40 yıllık eşini uyurken öldürdü
Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı
Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X