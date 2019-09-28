Nevşehir’de aranan 17 kişi yakalandı

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Nevşehir’de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve istihbarı çalışmalar sonrasında hakkında arama kararı bulunan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:36

YATSI 19:52

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