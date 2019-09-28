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Ünlü isimlerin ağırlandığı Kapadokya Üniversitesi seminerleri başladı

İHA

Greenpeace Eski Akdeniz Sorumlusu, Good4Trust.org Kurucu & Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine konferans ve seminer verdi.

Ünlü isimlerin ağırlandığı Kapadokya Üniversitesi seminerleri başladı

Greenpeace Eski Akdeniz Sorumlusu, Good4Trust.org Kurucu & Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine konferans ve seminer verdi.
Kapadokya Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün misafiri olarak Nevşehir’e gelen Dr. Uygar Özesmi, üniversitenin Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı öğrencilerine seminer verirken, ön lisans ve lisans öğrencilerine düzenlenen konferansta ise tecrübelerini aktardı. Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün tarihi konağında “İyiliğin Ekonomisi” başlıklı seminerde yüksek lisans öğrencileriyle buluşan Dr. Uygar Özesmi, “Kapadokya Üniversitesi daha bir tohumken ben burada olma şansını yakalamıştım. Şimdi o küçük tohumun serpilip bir ağaca dönüştüğünü görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra geleceğe dair çok önemli birtakım ipuçları vereceğini ve kaçınılmaz bir geleceği tanımlayacağını ifade ederek, iyiliğin ekonomisi & türetim ekonomisi hakkındaki fikirlerini paylaştı. İklim değişikliği ve doğanın belirsiz geleceğine ve buna yönelik gerçekleştirdikleri müdahalelere dair deneyimlerini anlatarak kar maksimizasyonunu hedefleyen sistemin burada temel fail olduğunu ifade ederek geliştirmeye çalıştıkları iyiliğin ekonomisi ve türetim ekonomisine dair ayrıntılı bilgiler veren Özesmi, “Yaşantımızda bariz bir şekilde görmesek de gezegenin yaşam destek ünitelerinin yavaş yavaş çöktüğünün farkındayız. İnsan haklarının gözetildiği ve doğa ile dost bir toplum özlüyoruz. Biz de bu özlemle hareketle yola çıkarak değişimi kurumlara, bireylere ve kitlelere nasıl yayarız, iyilik, karşılıklı yardımlaşma ve güven ortamını nasıl oluştururuz diye düşündük. Sonuç olarak iyilikler paylaştıkça çoğalır ilkesiyle iyiliğe ve güvene dayalı Good4Trust diye bir sistem kurduk. Tabi iyilik yapmak yetmiyor çünkü iyiliğin ötesinde, iyilik dolu bir ekonomi kurmamız gerekiyor” şeklinde konuştuktan sonra bu sisteme dahil olan 13 bin türetici ve 87 üreticiyle ilgili örnekler paylaşarak seminerine son verdi.
Dr. Uygar Özesmi, üniversitenin Mustafapaşa yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen “Toplumsal Değişim İçin Kitle Kaynak Araçları” başlıklı konferansında ise kusbank.org, change.org ve goodtrust.org çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

NEVŞEHİR

29 Eylül 2019 Pazar

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