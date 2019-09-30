AK Parti heyeti, Nevşehir Belediyesi çalışma alanlarını inceledi

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, birlikte belediyenin çeşitli bölgelerindeki alt yapı ve üst yapı çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce, Hastane Caddesi (Gözlükçüler Caddesi), Tahmis Caddesi, Ada Sokak, Belediye Caddesi, Gazhane Caddesi, Keçeciler Caddesi ve Şehit Haşim Gökmen Caddesi’nde başlatılan alt yapı çalışmaları tamamlandı. AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, alt yapısı tamamlanan ve hafta içerisinde sıcak asfalt çalışması ile birlikte üst yapı çalışmaları başlayacak olan bölgede incelemelerde bulundu.

AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanı Yanar’a yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Arı, şehir merkezinin en işlek caddelerinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını kaydetti. Yapılan çalışmalarla birlikte içme suyu hattında kullanılan pik demir ve asbestli çimento boruların basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borularla değiştirildiğini ve daha önce bu bölgede bulunmayan yağmur suyu drenaj hattının da oluşturulduğunu ifade eden Arı, kısa sürede yaya kaldırımı ve asfalt çalışmasını da başlatılacağını ifade etti.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte şehir merkezinin hem sağlam bir alt yapıya kavuşarak bu sayede uzun yıllar sorun yaşamayacağını vurgulayan Arı aynı zamanda şehir içi ulaşımın modern ve konforlu hale geleceğini kaydetti. Arı, “Nevşehir’i arzuladığımız modern görünümüne kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Önceliğimiz olan alt yapı konusunda şehir merkezinde önemli bir mesafe aldık. Bunun yanında yenilediğimiz caddelerimiz ve yollarımız şehrimizin çehresini değiştirdi. Gerek alt yapı gerekse de üst yapı çalışmalarımız bundan sonra ki süreçte de devem edecek.” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar daha sonra Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir süre önce yenileme ve düzenleme çalışmaları başlatılan Necdet Ersan Parkı’nı gezerek burada gerçekleştirilen çalışmaları izledi.

NEVŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

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