Kapadokya'da hedef 5 milyon turist

GÖREME Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da hedeflerinin yıllık 5 milyon turist olduğunu söyledi. Durmaz, "Sağlıklı bir turizm alt yapısı ile 5 milyon turiste ulaşmamak artık içten bile değil. Yeter ki ayağımızı yere sağlam basalım. Potansiyel değerlerimiz, beklentilerimizi net bir şekilde karşılayabilir" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesi, her yıl yaklaşık 3 milyona yakın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli otel ve butik otel, belediye belgeli pansiyon ve otellerde yaklaşık 30 bin yatak kapasitesine ulaşıldığını belirtti. Durmaz, özellikle son yıllardaki turizm hareketliliğinin bölgedeki turizme olan bakış açısını da olumlu yönde değiştirdiğini söyledi.

'BALONCULUK BAŞLI BAŞINA BİR SEKTÖR'

Durmaz, sıcak hava balonu uçuşlarının sağlıklı bir şekilde yapılabildiği ender coğrafyalardan biri olarak da bilinen Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin balon turlarına tahminlerin ötesinde bir ilgi oluşturduğunu ifade etti. Sıcak hava balonlarıyla Kapadokya turu yapıldığını kaydeden Durmaz, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Göreme, Uçhisar, Ortahisar gibi merkezlerde sıcak hava balonları, adeta Kapadokya semalarında dans ediyor. Yaklaşık 1.5 saat süre ile devam eden bu müstesna gezi için binlerce kilometre uzaklıktan gelen turistler o anın büyük mutluluğunu yaşıyorlar. Kapadokya turizmi içerisinde sıcak hava balonları ile yapılan turlar başlı başına bir sektör oluşturdu" diye konuştu.

'KONAKLAMA TESİSLERİNE AĞIRLIK VERELİM'

Bölgede yılda 3 milyona ulaşan turist yoğunluğunun yaşandığını kaydeden Durmaz, "Sahip olduğumuz doğal, kültürel ve tarihsel değerleri turizmde oldukça etkin bir şekilde kullanmamız durumunda 5 milyon turiste ulaşmamak elde değil, yeter ki sağlıklı bir turizm alt yapısı oluşturalım. Tanıtımı çağın gerektirdiği şekillerde profesyonel anlamda gerçekleştirelim ve elbette turistik konaklama tesislerine ağırlık verelim. Bu hedeflere birkaç yıl içerisinde ulaşabileceğimizi herkesin göreceğine inanıyorum" diye konuştu.



NEVŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

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