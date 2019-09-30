Mimarlık Bölümü öğrencileri Uçhisar’da

Ankara Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümünden bir grup öğrenci Uçhisar Belediyesini ziyarette bulundu.
Mimarlık bölümü öğrencilerinin dönem projesi olarak belirlediği Uçhisar meydan projesi için alan gezisinde bulunuldu. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ve belediye Fen ve İmar personelinden gerekli bilgileri alan öğrenciler, Ocak ayında hazırlığı tamamlanacak olan projeler yapılacak olan jüri sonrasında Uçhisar kasabası vatandaşları ile paylaşılacak.
NEVŞEHİR
01 Ekim 2019 Salı
- İMSAK 05:08
- GÜNEŞ 06:29
- ÖĞLE 12:36
- İKİNDİ 15:55
- AKŞAM 18:33
- YATSI 19:49