Vali Aktaş ve milletvekili Açıkgöz, KADEM’i ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi İlkay Akün’ü ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcisi İlkay Akün’ü ziyaret etti. Vali Aktaş ve milletvekili Açıkgöz, KADEM İl temsilcisi İlkay Akün’den KADEM’in çalışmaları hakkında bilgiler alırken bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

KADEM Temsilcisi İlkay Akün’de ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz’e teşekkür etti.

NEVŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

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