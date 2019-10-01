Oto hırsızı tutuklandı

Nevşehir’de düz kontak yaparak bir otomobili çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Sümer mahallesi 100 evler kümesinde düz kontak yapılmak suretiyle gerçekleşen oto hırsızlığı ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
01 Ekim 2019 Salı
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