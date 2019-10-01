Boğanın saldırdığı besici öldü

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, yem vermek için ahıra giren Kazım Çetiner (70), boğanın saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Avanos'a bağlı Göynük köyünde oturan ve çiftliğinde büyükbaş besiciliği yapan Kazım Çetiner, ahırda hayvanlara yem verdiği sırada boğanın saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Çetiner'in çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kazım Çetiner'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



NEVŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:33

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.