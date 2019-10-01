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Beşiktaş, Nevşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

İHA

Sultanlar Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'u 31 mağlup etti.

Beşiktaş, Nevşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

Sultanlar Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'u 31 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk setini Beşiktaş 2517 önde tamamlarken, maçın ikinci setini Nevşehir Belediyespor 2725 önde kapattı. Maçın üçüncü setini konuk ekip Beşiktaş 2515 önde tamamladı. Maçın dördüncü oldukça çekişmeli bir oyuna sahne olurken bu seti de Beşiktaş 2523 önde kapatırken maçı da Beşiktaş Kadın Voleybol takımı 31 kazandı.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş antrenörü Kamil Söz açıklamasında 12 Ekim’de başlayacak olan lig öncesinde Aksaray’da Kuzey Boru ile sonrasında ise Nevşehir Belediyespor hazırlık maçında karşılaşıyoruz dedi. Antrenör Söz, “Biz bundan önce Aksaray’da Kuzey Boru takımı ile oynadık. Bundan önce hiç dışarıda maç yapmamıştık. 12 Ekim tarihinde Sultanlar ligine başlıyoruz. Bizim için Aksaray’da iyi bir hazırlık maçı oldu. Bugünde Nevşehir’de olmaktan dolayı çok mutluyuz. İyi maç olacağını düşünüyorum. Hem bizim açımızdan hem Nevşehir açısından iyi bir maç olmasını diliyorum. Onlarında hedefleri var. Umarım iyi maç olur” dedi.

Nevşehir Belediyespor Antrenörü Nahit Cantürk ise açıklamasında Beşiktaş maçı ile evimizde sezonu açıyoruz dedi. Cantürk, “Bugün burada Beşiktaş maçı ile beraber sezonu açıyoruz. Belediye Başkanımız Rasim Arı’nın desteğiyle Nevşehir’de oluşturulan bu takım umarım Nevşehir halkı tarafından çok sevilir ve destek görür. Beşiktaş maçının ardından Antalya’ya hareket ediyoruz. Antalya’da bir haftalık kampımız var. Kamp dönüşü Ankara’da olacağız. 13 Ekim’de ilk maçımızı Kazan Belediyespor ile oynayacağız. Umarım hepimiz için hayırlısı olur” diye konuştu.

Beşiktaş Voleybol Şube Başkanı Aziz Kalaoğlu, "Buradan önce Kuzey Boru’nun davetlisi olarak Aksaray’da maç yaptık. Sonra Nevşehir Belediyesi bizi davet etti. Buraya geldik. Çok iyi karşılandık. Bugünde Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacağız. Bizim takım Sultanlar Süper Liginde, Nevşehir Belediyespor 1. ligde mücadele edecek. Tabii arada bir fark var. Biz buraya dostluk için geldik ve dostluk maçına geldik. Nevşehir Belediyesi’nin misafirperverliğinden çok memnunuz. Kendilerine liglerinde başarılar diliyoruz. Biz bu sene fazla bir transfer yapmadık. Biz kendi yağımız ile kavrulmaya bakıyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da, "Biz bu şehre geldiğimiz ilk günden itibaren söylemiş olduğumuz tek bir şey var. Bu şehri sporun, kültürün ve sanatın mutlaka başkenti yapacağız. Şehrimizle sporla, kültürle ve sanatla birleştirecek ve bütünleştirecek bu manada bütün faaliyetleri icra edeceğiz. Hamd olsun her geçen gün bu tür faaliyetleri sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bugünde o günlerden bir tanesi. Nevşehir’imizin bir tane voleybol takımı olsun istemiştik. Ve o kapsamda Nevşehir Belediyesi olarak bir voleybol takımı kurduk. Gerçekten ligi forse edecek ve ligde ses getirecek bir takım kurduk. O takımımızın hazırlık maçındayız. Geçen hafta Samsun ile oynadık ve 30’lık bir galibiyetle salondan ayrıldık. Bugünde ülkemizin köklü kulüplerinden Beşiktaş’ı şehrimizde ağırlıyoruz. Şehrin ilgisini heyecanını şehirdeki spor farkındalığını hep birlikte şahitlik ediyoruz” dedi.

Damat İbrahim Paşa Spor salonunda oynanan Nevşehir BelediyesporBeşiktaş kadın voleybol maçını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Beşiktaş Voleybol Şube Başkanı Aziz Kalaoğlu, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Nevşehir Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yüzer, ve yaklaşık 500 taraftar takip etti.

NEVŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

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